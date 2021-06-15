الجيش الليبي يضبط سيارات لتهريب الوقود والهجرة غير القانونية

تمكنت كتيبة سُبل السلام التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة في الكفرة من ضبط ومصادرة عدد من السيارات الصغير كانت تقوم بأعمال تهريب الهجرة غير القانونية من وإلى مدن الشمال.

وأوضح مراسلنا نقلا عن مصدر عسكري أن السيارات تم ضبطها بالقرب من بوابة السد الشمالي وعلي الطريق الرابط الكفرة بمدن الشمال فضلا عن ضبط عدد من السيارات نوع دفع رباعي حيث كان على متنها وقود واعداد من المهاجرين غير القانونين يحملون الجنسية التشادية والسودانية.

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