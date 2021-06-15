استخراج 3 حاويات من المتفجرات مدفونة منذ عام 2015 بالجنوب الليبي

أعلنت الغرفة الأمنية للسيطرة على المفرقعات برئاسة عميد عبد الرسول العبار استخراج ثلاث حاويات من المُتفجرات مدفونة تحت الأرض.

وأوضحت الغرفة أنه بناءً على تعليمات وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم، أمضى أعضاء الغرفة خمسة أيام في مهمة خاصة، مبينةً أنه تم استخراج هذه الحاويات التي دُفنت منذ عام 2015 تحت الأرض بحقل (59) الموقع (9) والتابع لشركة هايبورتن النفطية جنوب ليبيا.

وأشارت غرفة المفرقعات، إلى أن مدير أمن جالو، وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء مركز جالو، وعددٍ من أعضاء الأجهزة الأمنية المختصة كانوا على رأس الحاضرين خلال المهمة.

هذا وتم نقل المفرقعات والتحفظ عليها لحين البت فيها فيما تُخوله اللوائح والقوانين بالبلاد. تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

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