القطراني يلتقي وزيرة الثقافة في بنغازي ويؤكد دعمه الكامل للقطاع

أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين اعطيه القطراني، خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي عثمان، بمكتبه في مدينة بنغازي دعمه الكامل للقطاع.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن توغي اطلعت القطراني على نتائج جولاتها لمختلف مدن المنطقة الشرقية وسير العمل بديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية في المنطقة ومختلف الجهات التابعة للوزارة.

وأضافت حكومة الوحدة الوطنية أن اجتماع القطراني مع وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية جرى خلاله مناقشة أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه الوزارة وآليات حلها.

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