وزير الاقتصاد يمنع المتاجرة بمادة الكربون”الكاتلايزر” المستخدمة في السيارات

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، قرارا بحظر الاتجار بمادة الكاتلايزر المستخدم في السيارات.

ونص القرار رقم 155 لسنة 2021، على حظر تصدير ومنع الاتجار بمادة البلاديوم (الكاتلايزر) المستخدمة في تقنية محولات تحفيز المركبات الآلية لتقليل الانبعاثات الكربونية.

ودعا القرار الجهات الضبطية والأمنية المختصة بقفل الورش والمحال التي تتاجر في هذه المادة.

و”الكتالايزر” وهو عبارة عن علبة معدنية متصلة بأنبوب العادم تعمل على معالجة مجموعات الغازات الضارة التي تصدر عن عمل المحرك، وتحولها إلى غازات غير سامّة وغير ملوّثة للهواء”، وزادت في الآونة الأخيرة عروض على أصحاب السيارات من أجل شرائها وتصديرها للخارج.