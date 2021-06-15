تسجيل 271 إصابة بالفيروس في عموم البلاد

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 271 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حين تماثل 250 مصابا للشفاء التام، بينما توفي مصاب واحد متأثرا بالفيروس، ليصبح عدد ضحايا الفيروس منذ بدء الجائحة 3166.
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قناة ليبيا
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