اكتشاف كهف أثري جديد على شاطئ البحر بالمرج

أعلنت مصلحة الآثار الليبية عن اكتشاف موقع أثري جديد في منطقة «ميراد مسعود» شرق مدينة المرج، وهو عبارة عن كهف كبير على شاطئ البحر.

وأوضحت مصلحة الآثار الليبية، في بيان لها، أن الكهف المكتشف عثر فيه على رسومات ونحوت صخرية متمثلة في أشكال آدمية وحيوانية وكثير من الكسر والبقايا الحجرية والعظام مثل الفؤوس والسهام الحجرية.

وقالت إن الكهف يعتبر كبيرا نسبيا، فيما أوضح مكتب آثار طلميثة ومراقبة آثار توكرة الذين عاينوا المكان أنه يتكون من ثلاث فتحات محفورة في الصخر شرقي موقع “العقلة” بحوالي 2 كيلو متر.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية أن الكهف يقع تحديدا على حافة الوادي المعروف باسم “وادي الشويعر” من الجهة الغربية، ويطل على البحر مباشرة وله طريق منقور في الصخر من الجهة الشرقية.

فيما رجح مكتب آثار طلميثة أن يكون هذا الموقع المكتشف ممتدا إلى العصور القديمة، إذ لا تزال أعمال الكشف جارية في ظل استمرار الفريق المختص في عمله من أجل اكتشاف معلومات عن هذا الموقع، وفق الوكالة.