حرس السواحل: إنقاذ 338 مهاجر غير شرعي

أعلن جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ إنقاذ 338 مهاجر غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة كانو يستقلون خمسة قوارب للوصول للشواطئ الأوروبية.
وأكد جهاز حرس السواحل وأمن المنشآت عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه جرى أمس الأحد إنقاذ 338 مهاجر من الجنسيات الافريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن 5 قوارب .
وبين جهاز حرس المنشآت أن الزورق (راس جدير) تولى عملية إنقاذ المهاجرين بعدما تلقى الجهاز نداء استغاثة.
وأشار الجهاز إلى أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
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