النائب عبدالمنعم العرفي يوضح الخطوة المهمة التي سيتخذها مجلس النواب

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي اليوم الثلاثاء، إنه تم تأجيل جلسة مجلس النواب للأسبوع المقبل للمناقشه في ملفي الميزانية والمناصب السيادية.

وأوضح العرفي لـ”أخبارليبيا24″ أنه بعد استئناف الجلسة التي علقت يوم الأمس الإثنين، تم تقديم ثلاثة مقترحات لمناقشة توحيد مرتبات كادر الدولة الليبية، وتم تأجيل الجلسه للمناقشه، مشيراً إلى أن سيتم استدعاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية للأسبوع بعد القادم.

وأضاف عضو مجلس النواب أن لجنة المالية بمجلس النىاب تعقد اجتماعًا هذة الأثناء، مع بعض وزراء حكومة الوحدة الوطنية لمناقشة الميزانية المقدمة وبحث نقاط الخلاف في الميزانية، لافتاً إلى أن الاجتماع لم ينتهي بعد.

وأشار العرفي إلى أنه تمت مناقشه المناصب السيادية، ومخاطبة بعثة الامم المتحدة، لعدم التزام مجلس الدولة بالمدة المحددة عشرة أيام لفرز ملفات شاغلي المناصب السيادية.

وأكد عضو مجلس النواب أن المجلس سيتخذ قرارًا منفرداً لتسمية شاغلي المناصب السيادية دون الرجوع إلى مجلس الدولة، باعتباره مجلس استشاري ولم يلتزم بالاتفاق المبرم قي بوزنيقة، بعد انتهاء مهلة ستعطى لهم وفي انتظار رد البعثة بالخصوص.