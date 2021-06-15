ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

15 June, 2021

انتهت جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء ، دون حسم ملف الميزانية المقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية، حيث قرر البرلمان تعليق جلسته المنعقدة في طبرق دون اعتماد الميزانية.

وقرر البرلمان تأجيل جلسته الخاصة بالمناصب السيادية والميزانية للأسبوع المقبل لاستكمال المناقشة ،و إلى حين مثول الحكومة امام المجلس في ال29 من الشهر الجاري .

وقالت مصادر إن البرلمان قرر استدعاء رئيس حكومة الحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبيه بعد جلسة المناقشة، للاستماع.