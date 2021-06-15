القطراني يستقبل وزير الثقافة والتنمية المعرفية ببنغازي

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطيه القطراني، اليوم الثلاثاء، بمقر الديوان بمدينة بنغازي، وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي عثمان.

واطلع النائب الاول من الوزيرة على نتائج جولاتها لمختلف مدن المنطقة الشرقية وسير العمل بديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية في المنطقة الشرقية ومختلف الجهات التابعة للوزارة.

ونوقش خلال الاجتماع أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه الوزارة وآليات حلها.