الإمداد الطبي يتسلم 100 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي

أعلن جهاز الإمداد الطبي أنه تسلم اليوم الثلاثاء الشحنة الثانية من لقاح “سبوتنيك” الروسي والمؤلفة من 100 ألف جرعة.

وبينت الإدارة العامة لجهاز الإمداد الطبي أن مخازن الحلقة الباردة بالجهاز تسلمت الشحنة الثانية من لقاح سبوتنيك بعد وصولها مطار معيتيقة الدولي واستكمال قسم التسريح الجمركي بإدارة المخازن والتوزيع بالجهاز إجراءاتها الجمركية والإفرجات اللأزمة .

وحضر عملية الاستلام أمين مخزن الحلقة الباردة بالجهاز عبالمنعم العوزي وفريق العمل المرافق له ومندوبي عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، ولجنة الفحص والاستلام بالجهاز التي قامت بتخزين شحنة اللقاح وحفظها إلى حين استلام نتاج التحاليل المخبرية التي يقوم بها قسم التفتيش الدوائي بمركز الرقابة على الاغذية والادوية.