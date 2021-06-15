المنقوش تطالب وزراء الخارجية العرب بآلية ضد المعرقلين

طالبت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش خلال تمثيلها ليبيا في اجتماع وزراء خارجية العرب بالدوحة، بوضع آلية واضحة للضغط على معرقلي خارطة الطريق والقرارات الدولية في ليبيا.

وأكدت المنقوش في كلمة خلال الاجتماع التشاوري الاستثنائي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ضرورة إصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ خارطة الطريق.

وأضافت الوزيرة أن أولويات حكومة الوحدة الوطنية المنطلقة من خارطة طريق المرحلة التمهيدية تتمثل في فرض السيادة الوطنية على كامل التراب الليبي وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية وتحقيق المصالحة الوطنية.

ونوهت إلى أن مسار التسوية يواجه تحديات كبيرة إلا أن دولة ليبيا عازمة على السير بكل قوة لتنفيذ خارطة الطريق والوصول بليبيا إلى بر الأمان.

وأشادت المنقوش بقطر واحتضانها للقمة ولكافة الدول الداعمة للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية “متطلعة لأن تكون القرارات الأخيرة قد أزالت الخلافات التي ظهرت على السطح بين الأعضاء بشأن الملف الليبي”.

وأوضحت وزيرة الخارجية أن ليبيا اليوم تعيش واقعا جديدا من خلال سلطة تنفيذية موحدة تتولى مسؤولياتها على كافة الأراضي الليبية في تعزيز السلام وحل الخلافات بالحوار والتجهيز للانتخابات القادمة.

وطرحت المنقوش الرؤية الليبية لمعالجة الملف الليبي المتمثلة في مبادرة استقرار ليبيا التي ترتكز على التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار ووضع جدول زمني عملي وواضح لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا إلى جانب فتح الطريق الساحلي وتوحيد المؤسسة العسكرية والمؤسسات السيادية الأخرى.

وذكرت الوزيرة أن هذه هي منطلقات مبادرة اسقرار ليبيا التي ستعرض على مؤتمر برلين التاني الذي سيعقد يوم الثالث والعشرين في يونيو الجاري “الذي سيشهد حضورا ليبيا فاعلا”.

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