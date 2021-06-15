الصديق الكبير يناقش تسهيل دخول البضائع التونسية لليبيا

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الثلاثاء، بطرابلس، مع سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أهمية تستمرار التعاون والتنسيق بين مصرف ليبيا المركزي والبنك المركزي التونسي.

وبحسب بيان للمصرف المركزي الليبي، طالعته “الساعة 24″، ناقش الاجتماع الخطوات المتخذة في تسهيل وتنظيم دخول البضائع الموردة من الجمهورية التونسية عبر المنافذ البرية بموجب اعتمادات مستندية وفق منشورات مصرف ليبيا المركزي وبعض المبادرات الأخرى وفقاً للتفاهمات التي تمت بين الحكومتين الليبية والتونسية في اجتماعاتها السابقة .

يشار إلى أن محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، دعا إلى ضرورة التعامل بجدية مع السوق الليبية، خاصة بعد الحركة الاقتصادية التي شهدتها مؤخرا مع تونس.

وقال العباسي خلال جلسة استماع بلجنة المالية والتخطيط والتنمية في البرلمان التونسي، الخميس الماضي، “يجب علينا تسهيل دخول الليبيين إلى تونس وتجنّب تركهم ينتظرون لساعات والتعامل معهم بمرونة في المصحات وعدم توظيف معاليم (تعليمات) تتجاوز المعاليم المستوجبة، ومن الضروري التسهيل على الليبيين في سحب أموالهم من البنوك بهدف إعادة الثقة”.