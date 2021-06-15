في جلسة مُغلقة.. “النواب” يؤجل حسم مشروع الموازنة

قرر مجلس النواب، في جلسة مغلقة عقدها اليوم الثلاثاء، تأجيل اعتماد مشروع الموازنة العامة إلى بعد صدور ملاحظات اللجنة المالية لمجلس النواب ثم يتم التصويت عليها بالقبول أو الرفض

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن الجلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وحضور النائب الأول للرئيس فوزي النويري، والنائب الثاني احميد حومة، لمناقشة مشروع الميزانية العامة و المناصب القيادية بالوظائف السيادية.

وعلّق رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، جلسة مناقشة مشروع الميزانية، أمس الاثنين، بعد مشادات كلامية بين النواب.

وتسعى الحكومة لإقناع البرلمان بإقرار مشروع قانون الميزانية، كما أحيل إليه أخيرا، من دون تقليص الأرقام الواردة فيها، وفي أقرب وقتٍ ممكنٍ.

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