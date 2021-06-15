الدبيبة: نعوّل على النيابة العامة لمكافحة الفساد في القطاع العام

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، أن حكومته “ستعمل على دعم النيابة العامة بالإمكانيات المتاحة التي تساهم في إنجاز عملها”.

وقال الدبيبة، خلال لقاء جمعه بالنائب العام المستشار الصديق الصور، إن “الحكومة تعوّل على التحقيقات الجارية بمعرفة مكتب النائب العام لمجابهة تنامي ظاهرة الفساد المالي والإداري في القطاع العام وجعلها احدى الركائز التي تستند إليها الحكومة في إجراءات الإصلاح المتوخاة”.

وأشار المكتب الإعلامي للدبيبة إلى أن اللقاء ناقش المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالعقبات التي تواجه آليات إنفاذ القانون لغرض إيجاد حلول لها، كمًا أكد المجتمعون على ضرورة دعم الاستجابة للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك المعايير الخاصة بمؤسسات الإصلاح والتأهيل ونزلائها.

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