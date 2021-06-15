الحويج وصنع الله يناقشان سبل تطوير القطاع النفطي

بحث وزير الاقتصاد، محمد الحويج، خلال اجتماع مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وعدد من المختصين، أوجه التعاون في إنشاء مصاف لتكرير النفط ومشتقاته بمناطق متفرقة، وسبل تطوير مجال التصنيع، واستقطاب الكوادر الوطنية، ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية.

من جهته أشاد الحويج بجهود إدارة المؤسسة والعاملين بها في استدامة الإنتاج ووصوله للمعدلات الحالية.

فيما أكد صنع الله على ضرورة الاستثمار في مجال الإنتاج والاستكشاف، وتشجيع الاستثمار مع الشركات العالمية الكبرى، وتعديل قوانين الشراكة لتشجيعها على دخول سوق النفط الليبي.

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