الشركسي ينفي وصول الدبيبة إلى طبرق لمناقشة الميزانية مع النواب

نفى المستشار الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أحمد الشركسي، اليوم الثلاثاء، وصول رئيس الحكومة إلى طبرق، لمناقشة الميزانية العامة للدولة مع أعضاء مجلس النواب، وذلك في تصريحات نقلتها قناة تبادل الاقتصادية.

وكان رئيس مجلس النواب قد دعا أعضاء مجلس النواب إلى عقد جلسة لاعتماد الميزانية والمناصب السيادية.

وناقش البرلمان الليبي، الاثنين، ملف المناصب السيادية، في جلسة رسمية في مدينة طبرق، ستخصص كذلك للتداول في مشروع ميزانية الدولة لعام 2021، الذي طرحته حكومة الوحدة الوطنية.

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