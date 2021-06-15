باشاغا: زارني سفير المملكة المتحدة لدى ‎ليبيا وناقشنا متطلبات إنجاز الانتخابات

عقد وزير الدخلية بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، اجتماعا مع سفير المملكة المتحدة لدى ‎ليبيا نيكولاس هوبتون.

وقال باشاغا في تغريدة عبر “تويتر”، “زارني اليوم سعادة سفير المملكة المتحدة لدى ‎ليبيا نيكولاس هوبتون وطاقم السفارة”.

وأضاف باشاغا في تغريدته: “أكدنا على الدور المهم للحكومة ‎البريطانية في الدفع بتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار السياسي”.

‏وتابع: “ناقشنا متطلبات إنجاز الانتخابات في ديسمبر القادم، حيث إن الحل السياسي المستدام يأتي بالاستعادة الكاملة للسيادة من خلال تمكين الليبين من اختيار قيادتهم عبر صندوق الاقتراع”.