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باشاغا: زارني سفير المملكة المتحدة لدى ‎ليبيا وناقشنا متطلبات إنجاز الانتخابات

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد وزير الدخلية بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، اجتماعا مع سفير المملكة المتحدة لدى ‎ليبيا نيكولاس هوبتون.

وقال باشاغا في تغريدة عبر “تويتر”، “زارني اليوم سعادة سفير المملكة المتحدة لدى ‎ليبيا نيكولاس هوبتون وطاقم السفارة”.

وأضاف باشاغا في تغريدته: “أكدنا على الدور المهم  للحكومة ‎البريطانية في الدفع بتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار السياسي”.

‏وتابع: “ناقشنا متطلبات إنجاز الانتخابات في ديسمبر القادم، حيث إن الحل السياسي المستدام يأتي بالاستعادة الكاملة للسيادة من خلال تمكين الليبين من اختيار قيادتهم عبر صندوق الاقتراع”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • بريطانيا صانعة الأخوان وراعيتهم وهم وجميع عصابات الارهاب تخطط لشئ تبحث عن عملاء جيدين يعتمد عليهم كوزير المخانبيه فتحي باشاغا الذي عرض علي أمريكا قال لها تعالي امتهني كرامتنا ودوسي علي سيادتها وانصبي لك قاعده في ليبيا ،ليبيا واسعه وشعبها قليل العدد والبعض منهم قليل حتي الوطنيه تعالي خوذي لك قاعده ما حاسدا برازقا والا الثاني الذي قال كنا السوخري نستجدي في تركيا غير يا اسويدي تعالي انت احتلينا احسن ما يسقط الأخوان في ليبيا اذا أخذ الجيش الليبي طرابلس فقالت تركيا طيب ادفع اللي وراءك واللي قدامك كي نآتي بمرتزقه سوريين ودواعس تونسيين فقال لها لا تخافي من قلة الدفع طالما الكبير قاعد في منصبه ورفض التسليم للشكري والأخوان بألف خير يستطيعوا ان يدفعوا ويستطيعوا ان يرشوا ويستطيعوا ان يشتروا سلاح

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