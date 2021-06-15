باشاغا: زارني سفير المملكة المتحدة لدى ‎ليبيا وناقشنا متطلبات إنجاز الانتخابات

عقد وزير الدخلية بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، اجتماعا مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتون.
وقال باشاغا في تغريدة عبر “تويتر”، “زارني اليوم سعادة سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتون وطاقم السفارة”.
وأضاف باشاغا في تغريدته: “أكدنا على الدور المهم للحكومة البريطانية في الدفع بتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار السياسي”.
وتابع: “ناقشنا متطلبات إنجاز الانتخابات في ديسمبر القادم، حيث إن الحل السياسي المستدام يأتي بالاستعادة الكاملة للسيادة من خلال تمكين الليبين من اختيار قيادتهم عبر صندوق الاقتراع”.
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