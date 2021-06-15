القطراني يبحث صعوبات عمل وزارة الثقافة

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني مع وزير الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي عثمان اليوم الثلاثاء المشاكل والصعوبات التي تواجه الوزارة وآليات حلها. واطلع القطراني خلال لقائه وزير الثقافة بمقر ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي على نتائج جولات الوزيرة لمختلف مدن المنطقة الشرقية وسير العمل بديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية في المنطقة الشرقية ومختلف الجهات التابعة للوزارة. وأكد القطراني دعمه الكامل لقطاع الثقافة والتنمية المعرفية بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية.

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