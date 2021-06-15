الكبير يناقش تسهيل دخول البضائع التونسية لليبيا ودور القطاع المصرفي في بلدية الجفرة

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير، اليوم الثلاثاء، مع سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أهمية تستمرار التعاون والتنسيق بين مصرف ليبيا المركزي والبنك المركزي التونسي.

وبحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي طرابلس، ناقش الاجتماع الخطوات المتخذة في تسهيل وتنظيم دخول البضائع الموردة من الجمهورية التونسية عبر المنافذ البرية بموجب اعتمادات مستندية وفق منشورات مصرف ليبيا المركزي وبعض المبادرات الأخرى وفقاً للتفاهمات التي تمت بين الحكومتين الليبية والتونسية في اجتماعاتها السابقة .

وفي سياق متصل التقى الصديق الكبير، بمكتبه اليوم الثلاثاء، عميد بلدية الجفرة سعيد قرينقو وأحمد علي أبو طالب رئيس مجلس حكماء وأعيان بلدية الجفرة ونائبه أبوبكر الأشلم، ورئيس جامعة الجفرة يوسف جلالة.

وبحسب ذات المكتب، تقدم الحضور بالشكر إلى إدارات مصرف ليبيا المركزي على جهودهم في إيصال السيولة إلى فروع المصارف بمنطقة الجفرة وإلى كافة مناطق الجنوب الليبي، آملين إستمرار هذه الجهود طيلة الأيام القادمة ، كما تطرق الحضور إلى دور القطاع المصرفي في دعم المشاريع الزراعية والمشروعات الصغرى لشباب البلدية .

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