زيادة الصادرات التركية إلى ليبيا بنسبة 67٪ خلال الأشهر الـ5 الأخيرة

قال رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى قرنفيل، إن الصادرات التركية إلى ليبيا حققت، نموا بنسبة 67٪، خلال الأشهر الـ 5 الأولى من العام الحالي، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف قرنفيل أن قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا بلغت 983 مليون دولار، خلال الفترة من يناير إلى مايو 2021، فيما وصلت في شهر مايو الماضي وحده إلى 158 مليون دولار.

وأعرب رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا للأناضول، عن تفاؤله باستمرار نمو صادرات بلاده إلى ليبيا.