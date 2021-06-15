عميد بلدية غريان يبحث تنفيذ مشاريع الصيانة المتوفقة لتوفير المياه للمدينة

أخبارليبيا24- خاص

بحث عميد بلدية غريان يوسف بديري اليوم الثلاثاء في اجتماع مع مسؤولي الموارد المائية وشركة المياه والصرف الصحي بطرابلس والجبل الغربي، تنفيذ مشاريع الصيانة المتوفقة.

وقال بديري لـ”أخبارليبيا24″ إن الاجتماع تناول مشروع صيانة 13 بئر داخل نطاق بلدية غريان، وتأخر تنفيذ المشروع والصيانة والجهة المسؤولة عن ذلك سواءً الشركة المنفذة أو من الهيئة العامة للمياه باعتبارها المشرفة على المشروع.

وأوضح أنه تم الاتفاق على استئناف العمل بصيانة بئر حوض السدر الصلاحات رقم 3 كما تعهدت الشركة المنفذة ابتداءً من اليوم، وتوفير حفارة أخرى في غضون 15 يوماً من الآن للإسراع في استكمال صيانة باقي الآبار للمساهمة العاجلة في توفير المياه للمدينة وسد العجز، لا سيما أن بعض الآبار محل العقد ذات إنتاجية عالية.

وأضاف عميد البلدية، أنه تم التشديد على ضرورة التنسيق الفوري لحل أي إشكاليات قد تعترض العمل والتواصل مع البلدية والشركة والهيئة بشكل يومي لإنجاز المشروع مع العلم بأن الشركة المنفذة استكملت صيانة 4 آبار دخلت الخدمة، وقاربت صيانة بئر حوض السدر 1 على الانتهاء والتشغيل التجريبي.