المجلس التسييري العجيلات: تم حرق المنازل وانتهاك الحرمات خلال الاشتباكات بين ميليشيات الزاوية والشلفوح

تحدث رئيس المجلس التسييري لبلدية العجيلات، مصعب هويدي عن الاشتباكات التي شهدتها مدينة العجيلات، منذ الخميس الماضي، بين مليشيا “الفار” ومليشيا “الشلفوح”.

هويدي، وفي تصريحات متلفزة، قال: “قامت ميليشيات الزاوية التي يترأسها الميليشياوي محمد بحرون الملقب بـ “الفار”، المقرّب من رئيس ما يسمى “مجلس الدولة” خالد المشري، مساء الخميس الماضي، بالهجوم الشرس بالقواذف وبجميع أنواع الأسلحة، حيث هاجموا المدينة من ثلاثة محاور دون مواجهة تذكر”.

وتابع: “تم حرق المنازل وانتهاك الحرمات والاعتداء على مركز شرطة العجيلات، وحرق مقر البحث الجنائي بالعجيلات ووصل الأمر إلى إزالة اللافتة التي تحمل وترمز لهذه المدينة ومكوناتها”.

وبيّن أنه لا يعلم أسباب ذلك الهجوم وأنه لم يكن هناك مواجهة، مستدركاً: “يقولون أن هناك قوة يريدون القبض عليها، هذه القوة كانت تسمى “كتيبة شهداء العجيلات” دخلت إلى المدينة بدون أي انتهاك”، بحسب قوله.

وأشار إلى أن “المجلس المحلي السابق ضم هذه القوة تحت فرقة الإسناد الأمني”، مردفاً: “منذ شهرين ماضيين كثرت الاختراقات وتم حل هذه الفرقة من قِبَلنا كمجلس تسييري وتسليم الموقع والمقر للبحث الجنائي بمعرفة مدير الأمن”.

ولفت إلى أن “الوضع في العجيلات حتى قبل الواقعة يكون سئ في الحين والآخر، شارحًا أن السبب وزارة الداخلية وعدم دعمها لمديرية الأمن رغم وجود القوة البشرية الكاملة من “كتائب” عسكرية وأجهزة شرطية وأجهزة أمنية أخرى إلا أن هناك عدم رغبة في دعم العجيلات”، حسب قوله.

ووجه الشكر للنائب العام الصديق الصور، مضيفاً: “لولا فضل الله وفضله لكانت العجيلات لا زالت مدينة أشباح وإرهاب وترويع للأهالي، حيث تدخل وعقد اجتماع على ضوئه تم الاتفاق على أن يتم تكليف جهاز إنفاذ القانون التابع لوزارة الداخلية الذي وصل إلى العجيلات”.

وأوضح أن الاشتباكات توقفت منذ أول أمس حيث لم يشهد ذلك اليوم اشتباكات، مؤكدًا حرق أعداد كبيرة من المنازل والآليات والمركبات والشاحنات، وأنه سيتم حصر هذه الأضرار.

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