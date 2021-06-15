وزير الداخلية يبحث مشاكل بلديات حوض مرزق

بحث وزير الداخلية خالد مازن مع أعيان بلديات حوض مرزق المشاكل التي تعيشها هذه المناطق وظروف سكانها على المستويات الأمني والخدمي والمعيشي، ونزوح عدد من السكان عن منازلهم جراء النزاع والاقتتال الذي كان دائراً بالمنطقة وتأثير ذلك على الوضع العام .

كما جرى التطرق خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء بديوان وزارة الداخلية إلى ضرورة العمل على حلحلة المشاكل التي تواجه مرزق عبر تعزيز المصالحة الوطنية وجمع الأطراف المتخاصمة على طاولة واحدة برعاية حكومة الوحدة الوطنية والجهات المعنية بهذا الأمر وذلك من أجل التوصل إلى توافق بالخصوص وبالتالي الإسهام في حل المشاكل وعودة المهجرين الى مناطقهم .

وأكد مازن على حل جميع المشاكل الحاصلة وإنهاء الانقسام والخلافات بالمنطقة وذلك عبر التنسيق مع المجلس الرئاسي وجميع الجهات المعنية وذات العلاقة .