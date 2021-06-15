توجيهات عاجلة لاحتواء تفشي كورونا في الشويرف

وجه مدير إدارة الطوارئ التابعة لوزارة الصحة كتابا إلى مديري المراكز القريبة من مدينة الشويرف، طالب من خلاله بضرورة التعاون مع مستشفى الشويرف فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا.

وجاء كتاب الوزارة عقب خطاب وجهه عميد بلدية الشويرف الجيلاني علي الجيلاني، إلى مديري جهاز الإسعاف السريع والخدمات الطبية في البلدية ومدير جهاز الإمداد الطبي ومديري مركز العزل ومركز الفلترة في مدينة براك بوادي الشاطئ، وطالبهم فيه بشكل عاجل بتشكيل فريق طبي والذهاب إلى بلدية الشويرف للمساعدة في مواجهة وباء كورونا.

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