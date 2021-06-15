الكيلاني تبحث في البيضاء الملفات المتعلقة بصندوق التضامن الاجتماعي

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، اجتماعا بمقر الإدارة العامة لهيئة صندوق التضامن الاجتماعي بالمدينة ، ضم نائب رئيس لجنة إدارة الصندوق، محمد المبري، وعددا من ذوي الاختصاص.

وناقشت الكيلاني خلال الاجتماع الموضوعات المتعلقة بالمعاشات الأساسية، وآلية توحيد صندوق التضامن، بالإضافة إلى تفعيل القوانين واللوائح الخاصة بمنافع وموارد الهيئة، كما تناولت موضوع رفع مرتبات العاملين بالهيئة العامة لصندوق التضامن، والهيكل التنظيمي للهيئة، مؤكدة حرصها على تذليل كافة الصعاب التي تحول دون قيام الهيئة بواجباتها.

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