مستنكراً الاشتباكات في العجيلات.. مجلس النواب: ندين العبث بحياة المواطنين وأعمال الترويع التي طالت الأطفال والنساء والشيوخ

استنكر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات الاشتباكات المسلحة في مدينة العجيلات والمدن المجاورة لها ما عرض حياة المواطنين للخطر والقتل والتي طالت أيضًا الممتلكات الخاصة والعامة بالخراب والدمار.

المجلس، وفي بيانه رقم (04) لسنة 2021 بشأن الأحداث الجارية بمدينة العجيلات، قال: “وفي الوقت الذي يدين فيه مجلس النواب هذا العبث بحياة المواطنين وأعمال الترويع التي طالت الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير المنازل والمؤسسات العامة، ونحمل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية كامل المسؤولية عن هذه الاعمال وضرورة تحملهم المسؤولية في بسط الأمن وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في تلك المدن”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

