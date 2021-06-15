المنقوش تلتقي نظيرها المصري في الدوحة

أخبارليبيا24

التقت وزيرة الخارجية التعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم الثلاثاء نظيرها المصري سامح شكري وذلك بالعاصمة القطرية الدوحة على هامش الاجتماع الوزاري الاستثنائي لجامعة الدول العربية.

وذكرت وزارة الخارجية عبر موقعها الرسمي أن هذا اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مسيرة التعاون بين البلدين وسبل دعمها لتشمل كافة المجالات.

وأضفت الوزارة أن وزيرة الخارجية تلقت دعوة لزيارة مصر لمزيد التشاور قبل انعقاد مؤتمر برلين 2 حول ليبيا في 23/6/2021.

وأشارت إلى أن اللقاء تطرق إلى المقاربة الليبية لأسس تحقيق الاستقرار، والتي ترتكز في الأساس على مبدأ السيادة الوطنية للدولة الليبية واستقلالية قرارها.

وأفادت وزارة الخارجية أنه ستعرض هذه الرؤية من خلال مبادرة استقرار ليبيا في مؤتمر برلين 2، حيث تم التشاور حول هذه المبادرة وسبل دعمها في إطار خارطة الطريق ومخرجات مؤتمر برلين 1 والقرارات الدولية المتعلقة بالملف الليبي.

وجدد الوزير المصري موقف بلاده الداعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وجهودهما للإيفاء بالاستحقاقات القادمة وعلى رأسها إجراء الانتخابات في موعدها وفق خارطة الطريق.