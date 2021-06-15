البرلمان يحمل هذه الجهات مسؤولية اشتباكات العجيلات

حمل مجلس النواب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والأجهزة الأمنية والعسكرية مسؤولية الاشتباكات التي اندلعت في العجيلات والمدن المجاورة لها.

واستنكر مجلس النواب في بيان له الاشتباكات المسلحة في مدينة العجيلات والمدن المجاورة لها مؤكدا أنها عرضت “حياة المواطنين للخطر والقتل” كما طالت أيضا “الممتلكات الخاصة والعامة” وعرضتها للخراب والدمار.

ودان مجلس النواب “العبث بحياة المواطنين وأعمال الترويع التي طالت الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير المنازل والمؤسسات العامة” وحمل “المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية كامل المسؤولية عن هذه الأعمال” داعية لضرورة “تحملهم المسؤولية في بسط الأمن وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في تلك المدن”.

واندلعت اشتباكات مسلّحة عنيفة، فجر الجمعة، بين مسلحي محمد البحرون الملقب بـ”الفار” التابعين لمدينة الزاوية ومسلحي محمد بركة الملقب بـ”الشلفوح” التابعين لمدينة العجيلات، استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.