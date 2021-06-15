عبد الوهاب زويلة: تعليق جلسة الميزانية إلى أجل لم يحدد بعد

أكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عبد الوهاب زويلة، تعليق جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة الميزانية المقدمة من الحكومة إلى أجل لم يحدد بعد.

وأرجع زويلة في تصريح لوكالة الأنباء الليبية تعليق الجلسة إلى ما أسماه بتدخلات من طرف رئاسة المجلس وحكومة الوحدة الوطنية بشأن هذه الميزانية المقترحة.

وقال النائب “لقد تفاجأنا بتدخلات وتواصل بين رئاسة المجلس والحكومة من خلال وفد وزاري حضر اليوم الثلاثاء إلى طبرق لمناقشة الميزانية مع بعض أعضاء من اللجنة المالية، وهو ما أدى إلى تعليق الجلسة كون أن موضوع الميزانية تم عرضه داخل قاعة مجلس النواب، ولا يجوز قانونيا أن تتم مناقشته خارج قاعة المجلس، وهذا ما أدى إلى تأخير اعتماد الميزانية وتعليق الجلسة إلى موعد لاحق لم يحدد بعد”.