جمعية قضاة إيطالية تطالب بعدم إعادة المهاجرين إلى ليبيا

دعا رئيس جمعية القضاة الديمقراطيين الإيطاليين “ريكاردو دي فيتو”، لاحترام الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والذي يقضي بعدم إعادة المهاجرين إلى ليبيا.

وقال “ريكاردو” في تصريحات صحفية الثلاثاء نقلتها وكالة “آكي الإيطالية”، إنه رغم تحذيرات المفوضية الساميسة التابعة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المستمرة بكون ليبيا غير آمنة عليهم، إلا أن دول الاتحاد لاتزال مستمرة في إعادتهم إليها.

كما أشار في حديثه إلى أن هناك 200 مهاجر تم إنقاذهم مؤخراً، وهم معرضون لإعادة تسليمهم إلى خفر السواحل الليبي.

وكانت منظمة التضامن لحقوق الإنسان قد اعتبرت اتفاقية ليبيا مع الاتحاد الأوروبي بخصوص الحد من الهجرة غير النظامية، تخدم مصالح الاتحاد لكنها سيئة بالنسبة لليبيا، واصفة إياها بأنها انتهاك لحقوق الإنسان وتأزيم للوضع في ليبيا.

يشار إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قد قضت حكماً بحظر الإعادة القسرية للمهاجرين، وذلك في الـ 23 من فبراير في 2012.