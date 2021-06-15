عقيلة صالح: عدم خروج المرتزقة يعرقل الانتخابات ويعيد ليبيا للاقتتال

حذر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح من عرقلة الانتخابات المقبلة ومصادرة حق الشعب الليبي في اختيار رئيسه من خلال المماطلة في إحالة القاعدة الدستورية للانتخابات.

وأوضح عقيلة صالح في حديث لبوابة أخبار اليوم المصرية، أن مؤتمر برلين 2 يعد بمثابة اختبار حقيقي لمعرفة مستوى رغبة المجتمع الدولي في مساعدة الليبيين على بناء دولتهم، مشيرا إلى أهمية حصر وتقييم ما تم تنفيذه من مخرجات المؤتمر الأول، وإعلان القاهرة والقرارات الدولية، وإعادة النظر في النتائج التي انتهت إليها مسارات التسوية السياسية.

وبشأن المسار العسكري، أوضح صالح أن بعض المهام أُنجزت لكنها اصطدمت بالمعرقلين لفتح الطريق الساحلي، مشددا على أنه في حال عدم خروج المرتزقة وفق جدول زمني محدد فلن تنظم الانتخابات في موعدها، ولن تسترجع السيادة الوطنية، محذرا من عودة الأوضاع إلى مربع الاقتتال والتناحر من جديد.

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