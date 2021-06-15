ليبيا الان

عقيلة صالح: عدم خروج المرتزقة يعرقل الانتخابات ويعيد ليبيا للاقتتال

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح من عرقلة الانتخابات المقبلة ومصادرة حق الشعب الليبي في اختيار رئيسه من خلال المماطلة في إحالة القاعدة الدستورية للانتخابات.

وأوضح عقيلة صالح في حديث لبوابة أخبار اليوم المصرية، أن مؤتمر برلين 2 يعد بمثابة اختبار حقيقي لمعرفة مستوى رغبة المجتمع الدولي في مساعدة الليبيين على بناء دولتهم، مشيرا إلى أهمية حصر وتقييم ما تم تنفيذه من مخرجات المؤتمر الأول، وإعلان القاهرة والقرارات الدولية، وإعادة النظر في النتائج التي انتهت إليها مسارات التسوية السياسية.

وبشأن المسار العسكري، أوضح صالح أن بعض المهام أُنجزت لكنها اصطدمت بالمعرقلين لفتح الطريق الساحلي، مشددا على أنه في حال عدم خروج المرتزقة وفق جدول زمني محدد فلن تنظم الانتخابات في موعدها، ولن تسترجع السيادة الوطنية، محذرا من عودة الأوضاع إلى مربع الاقتتال والتناحر من جديد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك