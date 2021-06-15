محادثات نمساوية ومالطية لوقف الهجرة غير الشرعية من سواحل ليبيا

بحث وزير خارجية مالطا، إيفاريست بارتولو مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرج، في فاليتا اليوم الثلاثاء، وضع سياسة مشتركة للجوء والهجرة، وكذلك سبل التعاون من أجل تعزيز السلام في ليبيا.

وأكد الجانبان – في مؤتمر صحفي مشترك – أنه لا ينبغي عليهم انتظار الاتفاق النهائي على سياسة اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي.

ونقلت منصة “يورأكتيف” الإعلامية، المتخصصة في الشؤون الأوروبية، اليوم، عن وزير خارجية مالطا قوله “إنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم اللازم للحفاظ على السلام في ليبيا، لما فيه خير الشعب الليبي”.

وأضاف أنه يجب تقديم المزيد من الدعم للحكومة الليبية ليس فقط لوقف القوارب غير الشرعية، وإنما أيضا من أجل حماية حدودها الجنوبية المعرضة لخطر الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة.