«البحث عن المفقودين»: مراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية للحالات قبل إرسالها للنائب العام

قالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، إن اللجنة الخاصة بمراجعة نتائج تحاليل البصمة الوراثية، اجتمعت اليوم بديوان الهيئة، لمراجعة ملفات أهالي المفقودين والتقارير المبدئية للطب الشرعي ومقارنتها بنتائج تحاليل البصمة الوراثية لعدد من الحالات المتحصل عليها.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن الاجتماع جاء قبل إحالة نتائج تحاليل البصمة الوراثية إلى مكتب النائب العام.

وضم الاجتماع رئيس اللجنة كمال السيوي وبعضوية بشري الغروس وأشرف صالح، من إدارة مختبرات البصمه الوراثية، وعبد العاطي الزروق، ممثلا عن إدارة البحث علي الرفات وزينة الشروي التابعة لإدارة قيد أهالي المفقودي.

كما ضم الاجتماع أروي غزال، مندوب عن إدارة الطب الشرعي، والمهندس هيثم بشيري، ممثلا عن إدارة الدعم التقني.

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