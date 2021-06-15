المنقوش تترأس وفد ليبيا في اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

ترأست وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، وفد ليبيا خلال الاجتماع التشاوري الاستثنائي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري .

وعبرت الوزيرة في مستهل كلمتها عن شكرها لدولة قطر على حسن الإعداد لهذا الاجتماع كما توجهت بالشكر لكافة الدول على دعمها للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية متطلعة لأن تكون القرارات الأخيرة قد ازالت الخلافات التي ظهرت على السطح بين الأعضاء بشأن الملف الليبي.

وأوضحت الوزير أن ليبيا اليوم تعيش واقع جديد من خلال سلطة تنفيذية موحدة تتولى مسؤولياتها على كافة الأراضي الليبية في تعزيز السلام وحل الخلافات بالحوار والتجهيز للانتخابات القادمة.

ونوهت أن مسار التسوية يواجه تحديات كبيرة إلا أن دولة ليبيا عازمة على السير بكل قوة لتنفيذ خارطة الطريق والوصول بليبيا إلى بر الأمان، وأضافت أن أولويات حكومة الوحدة الوطنية المنطلقة من خارطة طريق المرحلة التمهيدية تتمثل في فرض السيادة الوطنية على كامل التراب الليبي وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية وتحقيق المصالحة الوطنية، والتي انطلقت بقرار المجلس الرئاسي بإنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية والحوارات المجتمعية بين كافة شرائح المجتمع لوضع التصورات الكفيلة لإنجاح عمل المفوضية.

وتناولت المنقوش في كلمتها أمام المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الرؤية الليبية لمعالجة الملف الليبي المتمثلة في مبادرة استقرار ليبيا والتي ترتكز على التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار ووضع جدول زمني عملي وواضح لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا إلى جانب فتح الطريق الساحلي وتوحيد المؤسسة العسكرية والمؤسسات السيادية الأخرى .

وأكدت المنقوش على ضرورة إصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ خارطة الطريق، ووضع آلية واضحة للضغط على معرقلي خارطة الطريق والقرارات الدولية.

وتابعت أن هذه هي منطلقات مبادرة استقرار ليبيا التي ستعرض على مؤتمر برلين الثاني الذي سيعقد في الثالث والعشرين من يونيو الجاري، والذي سيشهد حضور ليبي فاعل.