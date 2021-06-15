بليحق: مجلس النواب قرر استدعاء الحكومة لجلسة الـ 29 من الشهر الجاري

عقد مجلس النواب جلسته الرسمية برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري والنائب الثاني الدكتور احميد حومة، حيث تم مناقشة بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021 م.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، فإن المجلس قرر استدعاء الحكومة في جلسة التاسع والعشرون من الشهر الجاري مع تأكيد المجلس على ضرورة ادراج القوانين الصادرة عن مجلس النواب والتي تم التأكيد عليها فيما يخص الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.

وأضاف بليحق بأنه “في البند الثاني بند المناصب السيادية قرر المجلس إحالة كتاب إلى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشأن التصريحات الأخيرة والمواقف التي اتخذت من قبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري بخصوص تنصل المجلس ورئيسه من الاتفاق الأخير في ملف المناصب السيادية والذي قام مجلس النواب بالوفاء بالتزامه في هذا الاتجاه والتأكيد من خلال هذا الكتاب لبعثة الأمم المتحدة بأن مجلس النواب في حال لم يتم تنفيذ الاتفاق سوف يقوم بمسؤوليته امام الشعب في هذا الاتجاه”.

وقال: “بأنه تم خلال جلسة اليوم مناقشة تعيين رئيس جهاز المخابرات العامة خلال الفترة الماضية من قبل المجلس الرئاسي حيث قرر المجلس إحالة الامر الى اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس للبت فيه من الجانب القانوني لعدم رجوع المجلس الرئاسي إلى مجلس النواب في هذا التعيين، وكذلك تم التأكيد على ضرورة استمرار جلسات مجلس النواب وفقاً للقانون رقم (4) لسنة 2014 .م بشأن اللائحة الداخلية، وبذلك علقت الجلسة”.

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