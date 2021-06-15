ليبيا الان

وزير الحكم المحلي يبحث مع عميد غات فرص ومجالات تحسين الخدمات بالبلدية

تم النشر منذُ 14 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك