بليحق: مجلس النواب قرر استدعاء الحكومة.. و”البت القانوني” في قرار تعيين رئيس المخابرات

صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بأن المجلس قرر استدعاء الحكومة في جلسة 29 يونيو الجاري، مشيرا إلى تأكيد المجلس على ضرورة إدراج القوانين الصادرة عنه والتي تم التأكيد عليها فيما يخص الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة .

وقال بليحق في بيان طالعته “الساعة 24″، إن مجلس النواب عقد جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس النواب “عقيلة صالح” وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري والنائب الثاني الدكتور احميد حومة ، حيث تم مناقشة بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه في البند الثاني “بند المناصب السيادية” قرر مجلس النواب إحالة كتاب إلى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشأن التصريحات الأخيرة والمواقف التي اتخذت من قبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري بخصوص تنصل المجلس ورئيسه من الاتفاق الأخير في ملف المناصب السيادية والذي قام مجلس النواب بالوفاء بالتزامه في هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن الكتاب سيتضمن التأكيد لبعثة الأمم المتحدة أن مجلس النواب في حال لم يتم تنفيذ الاتفاق سوف يقوم بمسؤوليته أمام الشعب في هذا الاتجاه.

واستكمل المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب بأنه تم خلال الجلسة مناقشة تعيين رئيس جهاز المخابرات العامة خلال الفترة الماضية من قبل المجلس الرئاسي، حيث قرر المجلس إحالة الأمر إلى اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس للبت فيه من الجانب القانوني لعدم رجوع المجلس الرئاسي إلى مجلس النواب في هذا التعيين، وكذلك تم التأكيد على ضرورة استمرار جلسات مجلس النواب وفقاً للقانون رقم (4) لسنة 2014 بشأن اللائحة الداخلية، وبذلك علقت الجلسة.