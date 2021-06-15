أكثر من 393 إصابة بلدغات العقارب في ظل نقص الأمصال

سجلت المراكز الصحية ببلديات وادي الآجال الثلاث، أكثر من ثلاثمئة وثلاث وتسعين حالة إصابة بلدغات العقارب، في الفترة من منتصف أبريل حتى يوليو الحالي، فارقت أربع عشرة حالة منها الحياة، بسبب نقص الأمصال المضادة لها.

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