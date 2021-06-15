ليبيا الان

الحاجة عتيقة والرحى .. قصة عمر وعمل

تم النشر منذُ 32 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

رغم التطور الكبير في مجالات الحياة المتعددة، والتي جعلت تفاصيل وتعقيدات الحياة اليومية أسهل بوجود آلات وأدوات كهربائية تنتجها كبرى الشركات، يبقى لصناعات الأجداد البسيطة عبق يذكرنا بحلاوة الماضي مع قسوته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك