الحاجة عتيقة والرحى .. قصة عمر وعمل

رغم التطور الكبير في مجالات الحياة المتعددة، والتي جعلت تفاصيل وتعقيدات الحياة اليومية أسهل بوجود آلات وأدوات كهربائية تنتجها كبرى الشركات، يبقى لصناعات الأجداد البسيطة عبق يذكرنا بحلاوة الماضي مع قسوته.

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