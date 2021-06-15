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جمعية مرزق للتراث.. تاريخ طويل مع الموروث المرزقاوي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشارك جمعية مرزق للتراث والفنون في عديد المهرجانات المحلية والدولية آخرها مشاركتها في مهرجان القعيرات بالأنغام الشعبية والتراث المرزقاوي الأصيل.

وسجلت الجمعة مشاركات عديدة مميزة على المستوى الوطني والدولي منذ تأسيسها قبل أكثر من 25 عاما.

وتعد أعياد المولد النبوي والأعراس الاجتماعية من أهم مشاركات الفرقة على اختلاف اللحن وكلمات الأغنية، إلى جانب عرض مجموعة من الصناعات التقليدية، كالسعفيات والزي القديم.

ورغم آلام النزوح التي صاحبت أهالي مرزق طيلة الفترة الماضية، إلا أنهم حرصوا على مواصلة النشاط الثقافي والفني، وذلك للحفاظ على الموروث المرزقاوي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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