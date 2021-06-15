لتجنب حرب جديدة.. أهالي العزيزية يطالبون بوقف التحشيد

في خطوة لمنع أي اشتباكات مسلحة أو اندلاع الحرب داخل مناطقهم، نظم أهالي بلدية العزيزية وقفة احتجاجية، بسبب التحشيد والوجود العسكري للقوات التابعة للمنطقة العسكرية الغربية والمنطقة العسكرية طرابلس.

وطالب المحتجون في وقفتهم، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بإصدار الأوامر إلى هذه القوات بالعودة إلى مقراتها التي جاءت منها، على أن تقوم مديرية أمن الجفارة ومراكز الشرطة التابعة لها بتأمين المنطقة.

لم تهنأ منطقة العزيزية منذ العام 2014، بأي سلام دائم، أو حتى انتشار للأمن داخل المنطقة، بسبب الحروب الدامية وما عاشته المنطقة منذ ذلك العام وحتى العام 2019، الذي شهد معارك دموية داخل العزيزية وخارجها.

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