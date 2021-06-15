الدبيبة يخاطب مجلس النواب لزيادة الباب الأول للموازنة إلى 59.1 مليار دينار

خاطب رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رئيس مجلس النواب، بشان زيادة الباب الأول لموازنة العام المالي المقبل، ليصبح 59.1 مليار دينار، بدلا من 34 مليار دينار.

جاء ذلك في خطاب موجه من رئيس الحكومة إلى مجلس النواب، نشرته وزارة المالية اليوم.

وقالت الوزارة إن هذه الزيادة جاءت بسبب إضافة بند زيادة المرتبات لقطاعات التعليم والداخلية والصحة والنفط، ليصبح «ليصبح قطاع المالية أضعف مرتب بالدولة».

وأوضح الخطاب أن الحكومة أصدرتت القرار رقم 6 لسنة 2021، بشأن تشكيل لجن وزارية لتقديم جدول مرتبات موحد للعاملين بالقطاع الإداري، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

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