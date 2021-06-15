توصيات المراكز الامريكية لمكافحة الأمراض والوقاية تخفض السفر إلى 61 دولة منها ليبيا

عبدالله الزائدي – بوابة إفريقيا الإخبارية |

15 June, 2021

خفضت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية الى توصيات السفر إلى 61 دولة منها ليبيا في “المستوى الثالث” وخفضت التصنيفات الجديدة، التي لم يجر الإعلان عنها من قبل ونشرها موقع تابع للمراكز الاثنين، 61 دولة إلى “المستوى الثالث”، منها فرنسا وجنوب إفريقيا وكندا والمكسيك وروسيا وإسبانيا وإيطاليا.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إنها بصدد مراجعة إرشادات السفر لتعكس تغييرات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقالت المراكز إن التغيير يأتي بعد مراجعة معاييرها الخاصة بإشعارات السفر الصحية.

وأضافت أنها عدلت تصنيفها للولايات المتحدة إلى “المستوى الثالث” من “المستوى الرابع”.

ومن الدول التي جاءت في التصنيف الثالث هندوراس وإندونيسيا والأردن وليبيا وبنما وبولندا والدنمرك وماليزيا