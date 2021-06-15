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توصيات المراكز الامريكية لمكافحة الأمراض والوقاية تخفض السفر إلى 61 دولة منها ليبيا

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عبدالله الزائدي – بوابة إفريقيا الإخبارية |

15 June, 2021

خفضت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية الى  توصيات السفر إلى 61 دولة  منها  ليبيا   في “المستوى الثالث”  وخفضت التصنيفات الجديدة، التي لم يجر الإعلان عنها من قبل ونشرها موقع تابع للمراكز الاثنين، 61 دولة إلى “المستوى الثالث”، منها فرنسا وجنوب إفريقيا وكندا والمكسيك وروسيا وإسبانيا وإيطاليا.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إنها بصدد مراجعة إرشادات السفر لتعكس تغييرات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.
وقالت المراكز إن التغيير يأتي بعد مراجعة معاييرها الخاصة بإشعارات السفر الصحية.
وأضافت أنها عدلت تصنيفها للولايات المتحدة إلى “المستوى الثالث” من “المستوى الرابع”.
ومن الدول التي جاءت في التصنيف الثالث هندوراس وإندونيسيا والأردن وليبيا وبنما وبولندا والدنمرك وماليزيا

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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