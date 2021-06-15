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بعد تفشي مرض اللشمانيا.. اجتماع طارئ في الزنتان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد بمكتب الخدمات الصحیة أولاد خليفة في مدينة الزنتان، اجتماع طارئ لبحث ومناقشة سبل مكافحة ذبابة الرمل، بحضور أعضاء من مكتب الرعاية الصحية ومكتب الإصحاح البيئي ومدير مكتب جهاز الحرس البلدي.

ويأتي الاجتماع بعد تفشي مرض اللشمانيا وتزايد حالات الإصابة بذبابة الرمل في المدينة حيث اتفق المجتمعون على مكافحة ھذه الآفة عن طریق الإجراءات الوقائية قبل موسم تكاثرها، عن طريق رش الأماكن التي تتواجد فیھا كمكب القمامة ومناطق رعي الأغنام وستبدأ الحملة خلال الأيام القادمة وتستھدف كامل المدينة وضواحيها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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