بعد تفشي مرض اللشمانيا.. اجتماع طارئ في الزنتان

عقد بمكتب الخدمات الصحیة أولاد خليفة في مدينة الزنتان، اجتماع طارئ لبحث ومناقشة سبل مكافحة ذبابة الرمل، بحضور أعضاء من مكتب الرعاية الصحية ومكتب الإصحاح البيئي ومدير مكتب جهاز الحرس البلدي.

ويأتي الاجتماع بعد تفشي مرض اللشمانيا وتزايد حالات الإصابة بذبابة الرمل في المدينة حيث اتفق المجتمعون على مكافحة ھذه الآفة عن طریق الإجراءات الوقائية قبل موسم تكاثرها، عن طريق رش الأماكن التي تتواجد فیھا كمكب القمامة ومناطق رعي الأغنام وستبدأ الحملة خلال الأيام القادمة وتستھدف كامل المدينة وضواحيها.

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