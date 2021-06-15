مجلس النواب يقرر استدعاء الحكومة.. ويشكو المشري للبعثة

قرر مجلس النواب، الثلاثاء، استدعاء الحكومة في جلسة يوم 29 من الشهر الجاري، مؤكدا ضرورة إدراج القوانين الصادرة عنه والتي تم التأكيد عليها بشأن الباب الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن المجلس قرر في جلسة الثلاثاء، بشأن المناصب السيادية، إحالة كتاب إلى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشأن التصريحات الأخيرة والمواقف التي اتخذت من قبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بخصوص “تنصل المجلس ورئيسه من الاتفاق الأخير في ملف المناصب السيادية والذي قام مجلس النواب بالوفاء بالتزامه في هذا الاتجاه، والتأكيد من خلال هذا الكتاب لبعثة الأمم المتحدة بأن مجلس النواب في حال لم يتم تنفيذ الاتفاق سيقوم بمسؤوليته أمام الشعب في هذا الاتجاه”.

وأضاف بليحق أن المجلس ناقش موضوع تعيين رئيس جهاز المخابرات العامة خلال الفترة الماضية من قبل المجلس الرئاسي حيث قرر المجلس إحالة الأمر إلى اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس للبت فيه من الجانب القانوني لعدم رجوع المجلس الرئاسي إلى مجلس النواب في هذا التعيين، وكذلك تم التأكيد على ضرورة استمرار جلسات مجلس النواب وفقاً للقانون رقم (4) لسنة 2014 .م بشأن اللائحة الداخلية، وبذلك علقت الجلسة.

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