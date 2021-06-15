عيسى العريبي: يجب تسمية المناصب السيادية قبل اعتماد الميزانية

أعلن رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب، عيسى العريبي، رفضه لاعتماد الميزانية العامة للدولة قبل الانتهاء من ملف المناصب السيادية.

وطالب العريبي، في كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، بعدم اعتماد الموازنة المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية إلا بعد تسمية المناصب السيادية، خصوصاً محافظ مصرف ليبيا المركزي والرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة.

يشار إلى أن مجلس النواب قرر تأجيل جلسة مناقشة الميزانية إلى 29 من الشهر الجاري، مع استدعاء الحكومة إلى مقر المجلس من أجل مناقشة بعض التفاصيل.

وكشف عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة، عن تخوفهم من أوجه صرف مليارات الدولارات من باب التنمية ونفقات التسيير الذي تطلبه الحكومة، خاصة وأنه لم يتم حسم المناصب السيادية، فيما يوجد أشخاص مشكوك في نزاهتهم ومتهمون بالفساد على رأس مناصب سيادية.

وأكد النواب أن المجلس اعتمد باب المرتبات الذي يهم المواطنين حتى لا تتعطل أعمالهم، لأنه لا يوجد مبرر لعرقلة صرفها من المركزي عبر ربطها بأبواب جدلية مثل التنمية والتيسير والطوارئ.