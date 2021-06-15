الدبيبة يلغي قرار إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام التي يترأسها محمد بعيو

أصدر مجلس وزراء حكوم الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الثلاثاء قرار رقم (116) لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام.

ونص القرار في مادته الأولى على أن يلغى قرار المجلس الرئاسي رقم (597) لسنة 2020، بشأن إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام.

وأوضح القرار في مادته الثانية، أن تنقل تبعية قناة ليبيا الوطنية والهيئة العامة للصحافة وليبيا الرسمية، ووكالة الأنباء الليبية

لمجلس الوزراء، وقناة ليبيا الرياضية للوزارة الرياضة، وليبيا الشبابية وراديو الشبابية لوزارة الشباب وقناة الهداية لدار الإفتاء المنحلة بقرار من مجلس النواب وإذاعة القرآن الكريم للهيئة العامة للأوقاف، وقناة الأمازيغية الأولى وزيارة الثقافة والتنمية المعرفية.

وفي مادته نص القرار على أن تحل مركز البحوث والدراسات الإعلامية، وقناة ليبيا الفضائية (تلفزيون ليبيا)، وليبيا الإخبارية، ومركز تطوير الإعلام الجديد، وراديو الشروق، وراديو ليبيا.

وفي مادته الرابعة نص القرار، على أن تشكل لجنة فنية وإدارية تتولى تنسيب العاملين بالجهات المنحلة حسب تخصصاتهم، وتقديم مقترح لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه، وأن تشكل لجنة لحصر الأصول الثابت والمنقولة بالجهات المنحلة وإعداد مقترح للاستفادة منها بالجهات الأخرى وعرضه على رئيس مجلس الوزراء، ويتم سداد قيمة الترددات الخاصة بالقنوات الفضائية المختلفة من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء، وفقا لعرض من الجهة المختصة.

وشدد القرار على أن يعمل به من من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

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