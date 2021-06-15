أبو جناح يشدد على سرعة إنجاز مشروعات المواصلات والطرق بالجنوب

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح، اليوم الثلاثاء، مدراء بعض الشركات المتعاقدة مع جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ومصلحة الطرق والجسور للمناطق الجنوبية.

وحضر الاجتماع، رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، ورئيس مصلحة الطرق والجسور، ومدير مكتب المواصلات الشويرف وممثلو عن بعض شركات المقاولات والبناء.

وناقش المجتمعون، الإجراءات المتعلقة بمتابعة تنفيذ الطرق والطرق الزراعية بالمنطقة الجنوبية.

وضع الاجتماع، مجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها متابعة إنجاز مشروعات الطرق في المنطقة الجنوبية ووضع الحلول المناسبة لها بما يكفل التزام كل الجهات المالكة للمشروعات، والشركات المنفذة لها .

واتفق الاجتماع، على تنفيد طريق أم الأرانب القطرون، ومحور طريق الشويرف (مزدة – براك) بمسافة 550 كليومتر، وطريق برقن إدري، وطريق براك إدري (القاطع الثاني)، وصيانة مدخل مطار سبها .

من جهته أكد أبوجناح، أهمية إنشاء وصيانة الطرقات العامة، وتأثيرها المباشر على الاستقرار والتنمية وتسهيل حركة التنقل بين مختلف المدن، ومن أهمها الطرق الرئيسية التي يرتبط وجودها بالأنشطة التجارية والاقتصادية.

وأبدى أبو جناح، التزامه بتقديم دعمه الكامل للشركات المنفذة، مشدداً على أهمية التزام الشركات بالمواعيد المتفق عليها لتنفيد مشروعات المواصلات والطرق بالمنطقة الجنوبية.

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