وزير خارجية الكويت لـ«المنقوش»: سنتبنى مبادرة «استقرار ليبيا» وندافع عنها

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، بالعاصمة القطرية الدوحة، وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الاستثنائي لجامعة الدول العربية.
وجرى خلال هذا اللقاء، تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وبنود جدول أعمال الاجتماع الوزاري.
ونوه وزير الخارجية الكويتي، بالعلاقات المتميزة بين البلدين، حيث أن أول زيارة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية للخارج كانت لدولة الكويت، وحملت رسائل مهمة.
وأكد أن موقف الكويت ثابت من القضية الليبية الداعم للحل السياسي، متمنياً أن تنعم ليبيا بالاستقرار والسلام وتعود إلى موقعها الطبيعي في محيطها العربي والإقليمي والدولي.
من جهتها، عبرت الوزيرة، عن امتنانها لدولة الكويت لحرصها الدائم على أمن واستقرار ليبيا، متمنيه من دولة الكويت المساندة من خلال تبني مبادرة استقرار ليبيا التي ستعرض على مؤتمر برلين 2 في 23 من الشهر الجاري والمتضمنة رؤية ليبية خالصة لمعالجة القضية الليبية وفق خارطة الطريق ومخرجات برلين 1.
هذا ورحب وزير الخارجية الكويتي، بهذه المبادرة، وأكد أن دولة الكويت ستتبناها وتدافع عنها باعتبارها خرجت من الليبيين أنفسهم.
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